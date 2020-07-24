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В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

24.07.2020 / 13:19
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, обвиняемого российскими наемниками в убийстве главаря т.н."ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Следователи органов безопасности сообщили о подозрении этому гражданину в совершении преступления по ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Как сообщалось, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва возле кафе "Сепар" в неподконтрольном правительству Донецке. На то время глава СБУ Василий Грицак опроверг возможную причастность украинской стороны к гибели главаря боевиков и высказал предположение, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

Ряд российских СМИ после этого распространили информацию о том, что боевики назвали организаторами убийства Захарченко группы лиц, якобы руководимых сотрудником департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Источник

СБУ, Захарченко
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