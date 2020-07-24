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Задержаны четыре участника группы криминального авторитета "Князя", действовавшей в трех областях Украины

24.07.2020 / 13:50
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области организованную преступную группу.

В частности, которая действовала под руководством криминального авторитета "Князя", ранее судимого за убийство.

"Сейчас задержаны четверо активных участников организованной группы... Готовится сообщение о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортными средствами, которые совершены организованной группой (ч.3 ст.146, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, группа имела четкую структуру, и длительное время занималось вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями экономического и насильственного характера на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В состав группы входили, в том числе, бывшие правоохранители.

По месту жительства и пребывания участников группы проведено 27 обысков, в результате которых изъято почти 8,4 млн грн и около $170 тыс. и 40 тыс. евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов.

Правоохранители также проводят следственные действия, направленные на установление и задержание других участников и лидера организованной группы, который руководил ее деятельностью из-за границы. Кроме этого, правоохранители будут проверять причастность преступной группы к другим преступлениям в этих трех регионах.

В апреле 2016 года журналист Юрий Бутусов заявил, что после Революции достоинства и серьезного ослабления позиций лидера "Оплота" Евгения Жилина в Харьковской области растет влияние криминальных авторитетов Владимира Манукяна и Вадима Казарцева ("Князя").

Он также утверждал, что "Князь" контактирует с тогдашним главой облгосадминистрации Игорем Райниным, ссылаясь на фотографию, где Казарцев сидит позади главы ХОГА. Советник Райнина Юрий Чевордов в свою очередь заявил, что " что Казарцев сел рядом с главой ОГА абсолютно случайно".

В июле 2016 года активизацию Казарцева и Манукяна в регионе подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Действительно, в Харькове активизировались и Казарцев, и Манукян. В последние 6-7 месяцев были активные столкновения этих группировок, в том числе, со "Схiдним корпусом"– харьковским батальоном спецназа МВД. Есть несколько версий, одна из них: у ребят есть крыша в областной администрации, а других крышует Кернес", - сказал Аваков в интервью "Украинской правде".

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группировка, Князь
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