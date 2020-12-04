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Дело Суркисов: Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Вовка

04.12.2020 / 11:15
Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на более чем 1100 страницах на действия судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"3 декабря 2020, ПриватБанк подал в Высший совет Правосудие жалобу на более 1100 страницах на действия судьи Сергея Вовка из Печерского районного суда. В сентябре текущего года именно судья Сергей Вовк вынес одиозное решение об уплате Приватбанком 350 млн долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу", - заявили в банке.

Напомним: Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции Приватбанка, соответствующие договоры оффшоров Суркисов сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году во время проведения национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Национальный банк отметил, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков: "Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы".

По словам адвоката Пожидаева, Приватбанк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

Источник

Приватбанк, Суркисы
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