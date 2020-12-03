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10:23
Британия первой в мире начнет вакцинацию от коронавируса
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17:20
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию COVID-вакцины в ЕС
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17:19
ВОЗ обещает постараться определить происхождение COVID-19
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16:17
Число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень - ВОЗ
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15:56
Moderna подает вакцину на частичное утверждение в ЕС и США
- 10:23
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13:19
Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД
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09:42
За 11 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов
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17:56
В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - Bild
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14:53
ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики
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12:48
ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации
- 13:19
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09:01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
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09:01
В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
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09:59
В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
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08:24
Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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06:05
Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
- 09:01
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