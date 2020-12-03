Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

Соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225, ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для профилактики COVID-19.

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