В Украине к осени поступят 13 миллионов доз COVID-вакцины - Шмыгаль

Об этом во время заседания правительства 21 июля сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцины. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал Шмыгаль.

Сейчас в Украине прививки против COVID-19 делают четырьмя вакцинами - AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty производства Pfizer/BioNTech; CoronaVac производства Sinovac Biotech, Moderna.

Напомним, с 21 июля в Украине начался пятый этап кампании вакцинации против COVID-19, в ходе которого прививки от коронавирусной болезни могут получить все желающие в возрасте от 18 лет.

18 июля в Украину было доставлено 2 млн доз вакцины американского производителя Moderna, предоставленной ​​Украине в рамках глобальной инициативы COVAX. По состоянию на 21 июля в Украине привиты 2 778 377 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 501 291 человек.

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