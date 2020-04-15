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США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

15.04.2020 / 17:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает The White House

Прямая речь: "Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею неполадки.

Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире ".

Трамп отметил, что США прекращает финансирование ВОЗ на время расследования "сокрытие распространение коронавируса и ошибки в реагировании на него".

Напомним: президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.

В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник

США, финансирование, коронавирус, ВОЗ
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