На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу

Разворачивающийся на фоне пандемии экономический кризис стал вызовом как для государств, которые вынуждены идти на беспрецедентные меры для спасения экономики, так и для отдельных граждан и семей, которые потеряли источники дохода.

В частности, под удар попали украинские сезонные работники. По разным оценкам, сотни тысяч украинцев, которые работали в других странах, из-за карантина вернулись на родину. Но даже при востребованности украинских работников за границей и их желании вновь отправиться на заработки, сделать это не так-то просто. Среди главных сложностей – логистические проблемы и юридические ограничения, возникшие из-за пандемии.

На этом фоне разгорелись дискуссии о том, разрешают ли в целом украинские власти покидать страну с целью уехать на заработки. К примеру, в начале мая в посольстве Британии сделали неоднозначное заявление о том, что для выезда украинцев за границу необходимо получить разрешение на вылет от МИД Украины. Но власти утверждали, что ни о каких запретах речи не идет.

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, ведет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. В интервью сайту "Сегодня" Вадим Пристайко рассказал, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд. Более того, чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Позже по теме высказался даже президент Владимир Зеленский, который заверил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, но только в том случае, если у них есть контракты.

"Мы никому ничего не блокируем … Мы объяснили, что, когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять … Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", — сказал глава государства.

На днях, премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал, что никаких ограничений на выезд украинцев за границу никто не устанавливал.

"Об ограничении выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", – отметил он.

Эксперты рассказали, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане, могут ли они беспрепятственно выехать за границу, а также ждут ли их в других странах.

Могут ли украинцы сейчас выехать за границу на заработки

В условиях карантина Украина сократила количество пропускных пунктов, через которые можно выехать за границу.

Как поясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, отсутствие транспортного сообщения и закрытые визовые центры – главные препятствия для заробитчан.

"Украинцы бы с радостью поехали работать в Польшу, и граница туда открыта. Но ситуация, когда нужно самостоятельно добираться до работодателя, делает для абсолютного большинства эту поездку невозможной. Кроме этого, остаются закрытыми визовые центры и наши граждане не могут начать оформление рабочих виз. Для полноценного восстановления объемов трудовой миграции необходимо открыть транспортное сообщение и визовые центры. Работодатели многих стран Европы ждут украинцев к себе на работу", — сказал Воскобойник в комментарии "Сегодня".

Он добавил, что основной страной для работы украинцев остается Польша. Также наши граждане продолжают ездить в Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии, Россию. Конечно, многие украинские сезонные работники хотели бы работать в Германии, но официальное трудоустройство в этой стране затруднено. А в Польше можно устроиться на работу по биометрическому паспорту.

Олег Дубиш, вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной палаты, в интервью "Сегодня" пояснил, что выехать работать в Польшу сейчас можно при наличии специальной визы.

"Польша, как и Украина, приняла все необходимые карантинные меры, ограничив количество переходов на границе. Почему наши не выезжали? Потому что многие люди думали, что как выедут, то уж точно не вернутся. В целом в вопросах разрешительных и документальных на сегодняшний день поляки наиболее активны в том, что касается оформления виз для сезонных работников. Поэтому вопрос с/х работников является очень серьезным для польской стороны. А другие проблемы известны: ограничение количества переходов, специфика процесса обсервации в Польше (в отличие от Украины, у поляков все достаточно жестко, приедет полиция и будешь иметь проблемы), известные вам ситуации с самолетами и другим транспортом", — поясняет Дубиш.

Он добавил, что, те, кто путешествует автомобильным транспортом и входит в определенные категории, которые получили разрешения, могут проезжать через границы. То есть, те, кто получили с/х визы в польских консульствах, вполне могут туда поехать.

Эксперты скептически относятся к заявлениям о запрете на уровне страны выезжать на работу за границу.

"В реальности у нас в стране нет достаточного количества нормально оплачиваемой работы, поэтому люди едут в другие страны в поисках заработка. Целесообразной политикой можно будет назвать всестороннее развитие малого бизнеса, снижение налогового давления на него и создание условий для притока инвестиций в страну. А люди сами решат, где им жить и работать", — говорит Воскобойник.

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "єПраво", отмечает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

"С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не "на заработки", а на постоянное место жительства. Так вот лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые "пермит", "пермесо" и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время, тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение", — пояснил Власюк.

Отметим, что некоторые страны, к примеру Испания, из-за карантина разрешают въезд исключительно тем иностранцам, которые имеют право на постоянное проживание. Как рассказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба, такие ограничения касаются даже граждан стран-членов ЕС.

Сложности с выездом на заработки для сезонных работников сказываются и на украинской экономике. Ведь из-за границы украинцы ежегодно перечисляют на родину немалые суммы денег. По данным МВФ, в 2018 году украинцы, работающие за рубежом, привезли или передали в Украину 14 млрд долларов, в 2019-м – рекордные 16 млрд долларов. В НБУ другие подсчеты: 11 млрд в 2018 году и 12 млрд – в 2019-м.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что, по разным оценкам, за границей работает более 5 млн украинских работников. Он отмечает, что деньги, которые переводят в страну украинцы, поддерживают стабильность гривни и стимулируют экономику. И хотя ограничения ввели и в других странах, эксперт считает, что введение ограничений на выезд за границу – нарушение Конвенций о защите прав человека и Конституции Украины (статьи 33).

"Позволяют выехать только тем, кто имеет вид на жительство за рубежом. Кроме того, в последнее время власти разрешили выезд нескольким тысячам работников на заработки. Однако, такое разрешение предоставляют только на основании официального обращения иностранных работодателей к правительству", — говорит эксперт.

Кристина Зеленюк, Анастасия Ищенко

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