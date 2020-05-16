Запорожская епархия УПЦ проводит детский марафон

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви проводит детский фото- и видеомарафон «В детстве на карантине есть место радости!».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епрахии, марафон посвящен Международному дню защиты детей.

«Никто не ждал пандемии – она обрушилась внезапно и карантином вместе с самоизоляцией растолкала нас по своим квартирам и домам, – говорится в сообщении епархиальной пресс-службы. – Но жизнь никто не отменял и детство продолжается!»

В епархии предложили делиться своими идеями по декорированию защитных масок, которые стали неотъемлемым атрибутом последнего времени, скрывая черты лица и придавая всем «однообразия и печальности».

Фото и видео «детских карантинных интересностей» следует присылать на адрес shkolaznatokov@gmail.com до 29 мая.

Требования к видео: формат Full HD 1920х1080 (горизонтальное положение телефона при съемке), продолжительность до 1 минуты. Видео можно загрузить на гугл-диск или любой файлообменник и прислать ссылку.

Требования к фото: рекомендуемое качество – 300 dpi, без рамок и подписей.

В сопровождении к фото или видео должен быть текст с указанием имени, фамилии, возраста и города (села).

Смонтированные из полученных материалов видеоролики будут размещены на сайте Запорожской епархии УПЦ.