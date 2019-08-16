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В УПЦ завтра отметят 5-летие интронизации Митрополита Онуфрия

16.08.2019 / 15:35
В УПЦ завтра отметят 5-летие интронизации Митрополита Онуфрия
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий стал 122 Киевским Митрополитом

В Украинской Православной Церкви 17 августа отметят 5-летие интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, 17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в 09.00 начнется Божественная литургия, на которую прибудут епископат, духовенство и многочисленные верующие УПЦ.

С первых лет независимости Украины действующий Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавлял Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ.

В феврале 2014 во время тяжелой болезни Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира Священный Синод УПЦ избрал митрополита Онуфрия местоблюстителем Киевской кафедры.

13 августа 2014 Митрополит Онуфрий стал 122 Киевским Митрополитом. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.

Источник: Inpress.ua
церковь, упц мп, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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