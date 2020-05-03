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Патриарх Кирилл призвал верующих поддержать священников в период карантина

03.05.2020 / 17:33
Патриарх Кирилл рассказал о самых сложных словах в своей жизни и призвал поддержать священников

В период карантина, когда верующие не могут посещать храмы, важно оказывать материальную поддержку священнослужителям.

Как сообщает patriarchia.ru, к этому призвал верующих в праздник жен-мироносиц Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

«С самого начала этой ситуации мне было понятно, что мы столкнулись с опасным и коварным недугом. В зоне же особого риска должны были оказаться духовенство и наши пожилые прихожане. И за последние дни мы уже потеряли нескольких уважаемых священнослужителей и многих верных чад Церкви. Как Предстоятель я всегда осознавал свою ответственность за клир и народ», - сказал он.

По словам Патриарха Кирилла, ему очень сложно далось решение обратиться к верующим с призывом не посещать храмы.

«Без преувеличения то были самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего подобного мне не приходилось говорить. Но таково бремя ответственности, которую несет Предстоятель Церкви, принимая на себя не только почести патриаршего сана, но и всю душевную боль епископата, духовенства и паствы. И боль эта в моем сердце, всякий раз, когда я думаю о том, что миллионы православных людей жаждут приобщиться Святых Христовых Таин и не могут переступить порог родного храма; когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки», - отметил Патриарх Кирилл.

Также Предстоятель Русской Православной Церкви призвал верующих по своим возможностям материально поддерживать священнослужителей на карантине.

«Как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу — мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему», - сказал он.

Источник: Inpress.ua
церковь, Патриарх Кирилл, РПЦ
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