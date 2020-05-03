Митрополит Антоний рассказал о примере истинной любви, который показали жены-мироносицы

Святые жены-мироносицы, память которых сегодня чтит Православная Церковь, показали людям истинный пример настоящей любви, к которому необходимо стремиться каждому верующему человеку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в день жен-мироносиц в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Фейсбук.

«Сегодня мы празднуем память святых жен-мироносиц. Из святого Евангелия мы знаем, что святые жены-мироносицы – это те женщины, которые во время земной проповеди Господа Иисуса Христа всюду ему сопутствовали. Священное писание говорит о том, что они от своего имени помогали своему Божественному учителю. Казалось бы, слабые по природе, жены-мироносицы стали сильными по духу», - рассказал митрополит.

Он отметил, что в самый страшный момент земной жизни Христа, когда самые верные ученики предали или разбежались, с Иисусом остались только жены-мироносицы.

«Хрупкие женщины всюду были со своим Божественным учителем. И даже тогда, когда Он висел на древе крестном, когда толпа издевалась над Христом Спасителем, досталось и им – женам-мироносицам. Но они не отступили от Него и были рядом со Христом, и поддерживали, как могли, Его Божественную Матерь. Именно за эту любовь, за эту неуклонность в стремлении к своему Божественному Учителю они первыми узнали от ангела, что Его нет во гробе в Гефсиманском саду, что он Воскрес. И им дается повеление, чтобы они шли и сказали об этом святым апостолам, чтобы они шли в Галилею и там встретились с Христом Спасителем».

По словам владыки Антония, жены-мироносицы показали нам истинный пример любви.

«Когда человек любит, то ничто в этой земной жизни уже не может отвратить его от объекта его любви. Святые жены-мироносицы своим примером показали, насколько важно в земной жизни воспитать в себе любовь – любовь к Богу, любовь к ближнему. Только сила любви способна преодолеть в себе все земные страхи. Любовь наполняет человеческую душу подлинным содержанием и дает правильную оценку всему, что происходит», - поясняет владыка Антоний.

Митрополит Антоний отмечает, что праздник жен-мироносиц - это не просто воспоминание о некогда живших женщинах, а и праздник современных жен-мироносиц – матерей, сестер, и всех женщин, которые воспитывают в человеке веру во Христа.

«Говорят, что ребенок впервые видит в глазах своей матери и ад и Рай. Как нужно жить современной женщине, чтобы в ее глазах ребенок увидел, прежде всего, Рай – как ту цель земной жизни, которая закладывается уже с пеленок? Как жить современной женщине, чтобы вопреки всем тем искушениям и испытаниям дать подлинное воспитание своим детям? На плечах современных жен-мироносиц лежит многое и в церковной жизни – управление церковными хорами, православная педагогика и много разных служений в Церкви Христовой. Искренне желаю, чтобы современная женщина, вопреки всему, что происходит в этом мире, всегда видела перед своими глазами подвиг святых жен-мироносиц, возлюбивших настолько своего Божественного Учителя, что были способны следовать за ним всюду – даже на Голгофу», - сказал митрополит Антоний.