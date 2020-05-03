Митрополит Антоний объяснил, почему Бог корректирует жизнь человека кризисами

Жизнь современного человека полна вызовов, которые необходимо правильно преодолевать, расставляя приоритеты в пользу Бога.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом написал в своем блоге управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Как отмечает митрополит Антоний, любые человеческие отношения, в том числе дружба и семья, могут не выдерживать «вызовов извне».

«Стрессовые и форс-мажорные обстоятельства становятся серьезной угрозой для взаимоотношений. Нежелание уступать, терпеть немощи другого, сопереживать, брать вину на себя; неумение с уважением относиться к противоположному мнению, вовремя смолчать ведут к кризису и необдуманным действиям», - отметил он.

Одним из признаков современности владыка назвал разочарование и растерянность, которые подрывают авторитеты многих людей.

«Тот, кто был кумиром, или то, что было выше и важнее Христа, рухнуло и рассыпалось на мелкие осколки. И в этом определенно есть Божий Промысл. «Не сотвори себе кумира», – гласит вторая заповедь. Но мы постоянно их создаем. Из людей, увлечений, здоровья, науки, медицины, денег, положения, искусства. Ученые полагают, что силами науки можно создавать миры, человека, противопоставляют себя Богу. Медицина считает, что она может спасти человечество, забывая о воле Божией. Деньгам приписывается непобедимое могущество, а не Богу. Искусство заставляют служить страстям человека, а не Славе Божией», - отмечает митрополит.

Вместе с тем он подчеркивает: «ничто не должно занять место Христа в нашей жизни».

Митрополит Антоний отмечает, что в жизни православного человека ни работа, ни семья, ни увлечения не могут стоять выше Бога.

«Ничто не должно владеть нами. Если где-то идет перекос: в привязанностях, отношении – всегда последует корректировка свыше. Чем крепче мы будем держаться за свои пристрастия, тем тяжелее и болезненнее будет отрыв.

Мы никому не нужны в этом мире, кроме Христа. Теми или иными путями нас подводят к этой спасительной мысли. Человек должен уповать только на Бога. Бог – единственная реальность, и только в Нем нужно искать правду», - говорит он.

Человеку не следует бояться перемен и кризисов, поскольку при правильном отношении они всегда будут к лучшему, подчеркивает владыка Антоний.

«Возможно, некоторые люди исчезнут из нашей жизни, в силу разных причин, и их нужно отпустить. Так будет лучше для всех. А за кого-то нужно, наоборот, сражаться. Мы могли быть недостаточно искренни и добры, терпеливы и справедливы с ними. И кризис показал, что есть трещина, есть над чем работать. Кто-то раскрыл свое истинное лицо, и это тоже хорошо, будет меньше иллюзий и ложных установок», - отметил владыка.

При этом митрополит поясняет: главная перемена в жизни человека – это Бог.

«Бог несет нам перемены, встряски, кризисы для пересмотра ценностей, для того чтобы мы постоянно менялись, не стояли на месте. Движение к Богу – безостановочное изменение себя, хоть в чем-то малом, несущественном, но осознанное изменение к лучшему. Без внутренних перемен, нет движения к Богу. Изменяясь, мы движемся», - сказал владыка Антоний.