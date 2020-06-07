На Троицу в Киеве во время праздничных литургий наблюдали редкое природное явление - радугу вокруг солнца

В Киеве на праздник Троицы во время Божественных литургий, на небе было замечено редкое природное явление - солнечное гало.

Как сообщает Центр информации УПЦ, радуга вокруг солнца была замечена в Киево-Печерской лавре во время проповеди Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.



Солнечный "нимб" был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в фейсбук во время прямой трансляции. В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало солнечное гало. Радугу вокруг солнца можно видеть на 28 мин 14 сек - 28 мин 20 сек первой части трансляции Божественной литургии. Также гало видно на скрине прямой трансляции.

Камера была обращена на солнце во время слов Блаженнейшего о нем: «Солнце представляет собою огненный шар, это раскаленная огненная масса, из которой выходят лучи, которые несут собою тепло, согревающее землю. Солнечный круг – это образ Бога-Отца. Лучи Солнца, которые постоянно выходят наружу из этого круга - это образ Бога-Сына. А то тепло, которое несут за собою лучи – это образ Святого Духа, который выходит из Отца и через Сына спускается на все творение».

Также похожее небесное свечение во время праздничной Литургии наблюдали и в Свято-Троицком Ионинском монастыре столицы. Фотографиями удивительного явления поделился наместник монастыря митрополит Иона на своей странице в Фейсбук.

«В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение.

Во время литургии прихожане наблюдали в безоблачном небе радугу над храмом», - написал он.

Солнечное гало (от др.-греч. ἅλως «круг, диск») - редкое атмосферное явление, оптический феномен, светящийся радужный "нимб", который проявляется вторичным свечением вокруг источника света.