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Настоятель Ионинского монастыря УПЦ в Киеве выписан из больницы

25.04.2020 / 14:14
Настоятель Ионинского монастыря выписан из Александровской больницы

Настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве выписали из больницы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом архиепископ Обуховский Иона рассказал на своей странице в Фейсбук.

«Дорогие друзья, Милостью Божией я в Ионинском монастыре. Выписан из Александровской больницы с отрицательным тестом на коронавирус. Во вторник буду делать второй, подтверждающий тест на коронавирус. Если все будет хорошо, то после вторника меня можно считать исцелившимся», – рассказал он.

Также архиепископ поблагодарил медиков Александровской больницы за лечение.

«Очень благодарю вас за ваши молитвы, за переживания и прошу продолжать молиться за братию нашего монастыря – и за тех, кто здрав, и за тех, кто заразился и находится сейчас на лечении. Спаси вас Господь», – обратился к верующим настоятель Ионинского монастыря.

Источник: Inpress.ua
киев, церковь, коронавирус, УПЦ
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