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Архиерей УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятница

07.06.2020 / 15:13
Архиерей УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятница
Источник: Центр информации УПЦ
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Троицы

Сошествие Святого Духа является той вехой, без которой история нашего спасения не могла бы считаться завершенной.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Каждый праздничный день, кроме исторического значения, имеет и духовное, символическое измерение, пояснил владыка Виктор.

«Но, особенно это касается Пятидесятницы, ибо сошествие Святого Духа на апостолов указывает не только на существование Святой Троицы и Божественную природу Третьей Ипостаси - Святого Духа, но и знаменует собой заключительный этап искупительного подвига Иисуса Христа», - сказал он.

По словам архиерея, начало этому подвигу было положено во время Благовещения, когда Ангел Господень сообщил Деве Марии благую весть о Рождении от Нее Сына Божия.

«Реализация этой вести, ее исполнение, стала возможной только благодаря величайшему смирению Богородицы и, вместе с тем, Ее согласию стать орудием Промысла Божия. Святые отцы говорят нам, что в Благовещении вся тварь стала свидетелем синергии - сотрудничества Бога и человека, которая впоследствии и привела ко дню Пятидесятницы», - отметил епископ.

По его словам, сошествие Святого Духа является той вехой, без которой история нашего спасения не могла бы считаться завершенной.

«Если в Благовещении сосудом и вместилищем Бога становилась Дева Мария, то в Пятидесятнице сосудом Божественной благодати становится каждый из нас. Дух Святой, Которого Христос обещал послать Своим ученикам, и Который от Отца исходит, наполняя сердце человека, указывает не только на высокое предназначение каждого из нас, но и соединяет нас с Богом – отныне человек сопричастен Божеству».

Епископ Виктор также напомнил, что Бог должен жить в сердце каждого верующего человека.

«Сердце человека предназначено стать престолом Божества. Однако, обычно за фразой «Бог в сердце» скрывается грубое нежелание совершить хотя бы малейшие духовные усилия для изменения своей жизни. Ведь, без подвига, без покаяния и следования предписаниям заповедей Божиих невозможно стать достойным вселения благодати Святого Духа. Например, апостолы, ожидая сошествия Утешителя (так еще в Библии называется Дух Святой) постоянно в течение нескольких дней пребывали в посте и молитве. Они, как и Божия Матерь в свое время, явили замечательный пример той самой синергии – сотрудничества Бога и человека», - пояснил архиерей УПЦ.

Получение благодати Святого Духа связано с необходимыми изменениями в нашей жизни, подчеркнул епископ Виктор.

«Освобождая сердце от зависти, злобы, раздражения, разделения, лукавства и прочих грехов, мы становимся готовыми для самой большой и важной встречи в нашей жизни – для встречи с Богом», - сказал архиерей.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Троица
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