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Митрополит Антоний рассказал, почему Церковь называют Апостольской

08.06.2020 / 12:25
Митрополит Антоний рассказал, почему Церковь называют Апостольской
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь называют Апостольской

Для православных христиан Церковь всегда является Апостольской.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Во-первых, Церковь во все времена исповедует веру, которую мы получили от апостолов. Это вера в то, что Иисус Христос является Настоящим Богом и Настоящим Человеком. Что Он пришел на землю, принял Крестную смерть, Воскрес, вознесся на небо и придет опять на землю, чтобы судить этот мир», – пояснил он.

По его словам, вторая причина того, что Церковь является апостольской, кроется в преемственности церковной иерархии от апостолов.

«Именно апостолы рукоположили первых епископов и от них до сегодня тянется цепочка рукоположений церковных иерархов», – отметил владыка.

Архиерей рассказал и о третьей причине, которая заключается в том, что Церковь всегда проповедует Благую Весть.

«Апостолы провели свою жизнь в проповеди, и Церковь во все времена постоянно возрастает благодаря проповеди. Мы открываем Евангелие новым поколениям, привлекаем к церковному общению все новых и новых людей. В этом мы выступаем тоже как наследники апостолов», – сказал он.

Митрополит Антоний также объяснил, что все эти три фактора являются апостольским фундаментом Церкви, а вот модели церковной жизни в разные периоды истории могут меняться.

«В каждую историческую эпоху жизнь Церкви обретает особенные черты», - сказал он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Троица, Митрополит Антоний
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