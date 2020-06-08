Пятидесятница дает людям великую надежду, - управделами УПЦ

Пятидесятница дает верующим людям великую надежду.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, от этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире телеканала «112 Украина».

«Бог – Единственный Источник нашей жизни, и сегодняшний праздник дает нам великую надежду. Отныне мы можем присоединиться к этому источнику. Благодать Святого Духа – это та сила, которая собственно и делает наше спасение реальным», – сказал он.

Митрополит Антоний напомнил об учении святых отцов Церкви, согласно которому спасение человечества уже совершилось, когда Христос умер на Кресте и Воскрес.

«Если мы сами не присоединимся к этой великой жертве, для нас она, к сожалению, будет мертвой. Таким образом спасение – это двусторонний процесс, в котором принимают участие и Бог, и человек, – подчеркнул митрополит Антоний. – И совершаться оно может только в том случае, если мы живем жизнью Церкви и если мы пускаем в свою жизнь божественную благодать – ту спасительную силу, которая возрождает человека и дает ей возможность победить в себе грех и стать достойной Царства Божия».

«Пусть сегодняшний праздник поможет нам ощутить то, что ощутили ученики Христа, когда Дух Святой обновил их души и очистил от всяких греховных страстей и пороков. Искренне желаю всем нам, чтобы благодать Божия, что сошла в этот день на святых апостолов коснулась и наших сердец и укрепила каждого из нас на нашем жизненном пути», – заключил владыка Антоний.