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В УПЦ молятся о погибших в аварии под Ровно родственниках священника

08.06.2020 / 14:16
В УПЦ молятся о погибших в аварии под Ровно родственниках священника
Ровенщина Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ молятся о погибших на трассе Киев-Чоп

В Украинской Православной Церкви молятся о погибших жертвах автокатастрофы, произошедшей на Троицу на трассе «Киев-Чоп».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Житомирскую епархию, в аварии, которая произошла около Ровно вечером 7 июня, погибли родственники житомирского священника Михаила Лящука - отец и мать его жены, также малолетний ребенок из священнической семьи.

«Полнота Житомирской епархии выражает искренние соболезнования семье усопших. Молимся, чтобы Господь укрепил супругов иерея Михаила и матушки Галину в чрезвычайно тяжелом испытании и невосполнимой потере. Возносим посильные молитвы о новопреставленных Сергее, Екатерине и младенце Андрее. Пусть Милосердный Господь примет их души в доме Царства Небесного. Вечная память!», - выразили соболезнования семье клирика в Житомирской епархии.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, продолжается расследование аварии, которая произошла вчера, 7 июня, вечером на трассе «Киев-Чоп» возле села Вересневое.

Установлено, что 26-летний житель Винницкой области, управляя автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, выехал на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с автомобилем Audi А6, а потом - с автомобилем Chevrolet Aveo.
«От удара автомобиль Chevrolet Aveo слетел в кювет. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров иномарки: 49-летний житель Волыни, его 44-летняя жена, а также их трехлетний внук из Житомира. В дальнейшем автомобиль Audi А6 отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ЗАЗ 11026» под управлением 38-летнего жителя Ривненского района», - отмечает пресс-служба полиции.

У 44-летнего водителя автомобиля Audi А6 медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Его доставили в Ривненскую центральную городскую больницу. Водителя грузовика следователи задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек), а также избрание меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: Inpress.ua
авария, УПЦ, Ровенщина
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