Православные священники поделились опытом помощи больным коронавирусом

Московские священники поделились опытом помощи больным коронавирусом.



В рамках онлайн-семинара XI Межрегиональной конференции по церковному социальному служению священнослужители Русской Православной Церкви поделились опытом оказания помощи тем, кто заразился коронавирусом. Об этом сообщает patriarchia.ru.

Только с начала апреля клирики РПЦ в Москве совершили более 340 выездов к таким больным и причастили свыше 400 человек.

Комиссия по больничному служению Русской Церкви разработала специальную систему помощи в условиях эпидемии коронавируса, которая предусматривает подготовку клириков к посещению больных COVID-19, обеспечение их средствами защиты, а также создание круглосуточной горячей линии для вызова священнослужителя к больному.

По мнению главы Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова), такая горячая линия должна продолжить работу и после прекращения пандемии.

На сегодняшний день выезды по Москве осуществляют 15 священнослужителей и 10 помощников. В день случается от 3 до 10 таких выездов.

Для удобства работы существует две смены – с 5 утра до 5 вечера и с 5 вечера до 5 утра. Работу первой смены обеспечивают 2-3 клирика РПЦ, работу второй – 1 священнослужитель. Все дежурные священники прошли инструктаж о том, как правильно использовать средства индивидуальной защиты.

«На горячую линию обращаются разные люди, почти все случаи уникальны, их разнообразие впечатляет. Обращаются люди перед госпитализацией, предполагая, что в больницу священника не пустят, и здоровые люди, которые истосковались без службы, – рассказала координатор Комиссии по больничному служению Наталья Шакуро. – Некоторые пациенты больниц просят, чтобы батюшки поговорили с ними. Главное – это человеческое отношение и христианская любовь. Почти всегда сталкиваешься с бедой».

Еще одна форма оказания помощи – онлайн-беседы с теми, кто не может выйти из дома или находится на лечении, а также с родственниками больных и медиками. Такие беседы проводят каждую среду и воскресенье в 8 вечера, а также транслируют в соцсетях Синодального отдела РПЦ по благотворительности и телеканала «Спас».

Московское духовенство считает одной из самых важных перспектив подготовку специально обученных больничных священников, которые призваны к работе в больнице. Такие священнослужители должны будут много читать и знать, а также уметь хорошо чувствовать другого человека.