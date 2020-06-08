Войти | Зарегистрироваться
14:03

понедельник,
08 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл рассказал о силе, которая помогает Православной Церкви существовать более 2000 лет

08.06.2020 / 13:32
Патриарх Кирилл рассказал о силе, которая помогает Православной Церкви существовать более 2000 лет
Патриарх Кирилл Источник: РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о силе Православной Церкви

Христианская Церковь имеет необычайную силу, что доказывает ее двухтысячелетняя история.

Об этом в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Ни один общественный институт, ни одна организация не сохранились в течение 2000 лет. А Церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирируемыми расколами и ересями, сохранилась до сего дня.

Вот и мы с вами — часть Единой Церкви, которая благодатью Божией была создана в момент Святой Пятидесятницы. С тех пор та же самая благодать передается от каждого архиерея к последующему архиерею при рукоположении, через архиерея передается священству, а через священство передается всему народу Божиему. Та же самая благодать Святого Духа, которую получили святые апостолы в день Пятидесятницы», - сказал он.

Патриарх Кирилл также подчеркнул, что Пятидесятница является одним из главных праздников Православной Церкви.

«Мы празднуем величайшее событие, равное тому, что произошло в Вифлеемской пещере. Через Рождество в пещере нам явился рожденный там Богомладенец Христос. В день же Святой Пятидесятницы, по обетованию Божиему, снизошел Дух Святой - третье Лицо Святой Троицы - на всю вселенную, но особенно на учеников Христа Спасителя. В тот момент из простой группы людей силой Святого Духа они стали особой человеческой общностью, в которой Божественное соединяется с человеческим», - пояснил он.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, РПЦ, Троица
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
7 июня
6 июня
5 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.