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В УПЦ рассказали о значении действий Святого Духа в Церкви

08.06.2020 / 13:21
В УПЦ рассказали о значении действий Святого Духа в Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ рассказали о значении Святого Духа

Следующий день после Пятидесятницы Церковью отмечается особый день, который называется Днем Святого Духа.

О значении действий Святого Духа в Церкви рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«В этот день Церковь отдельно вспоминает третью ипостась Пресвятой Троицы – Святого Духа. Этот праздник был установлен для того чтобы подчеркнуть, что именно Святой Дух является основополагающим в Церкви. Именно сошествие Святого Духа явилось событием, которое стало основанием Церкви. И с тех пор в Церкви присутствует Дух Святой.

Церковь Христова является сосудом Святого Духа и все, что ни делается в Церкви, делается благодатью Святого Духа. Все таинства, все дары, которые есть в Церкви, к которым мы можем быть приобщены, которыми мы обладаем, являются дарами, данными Духом Святым», - рассказал владыка Сильвестр.

В Священном Писании рассказывается о том, как в День Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, напомнил он.

«И апостолы стали проповедовать веру Христову на разных языках. С тех пор именно момент, связанный с тем, что в Церкви есть это начало – начало связанное с присутствием Духа Святого и продолжается до сих пор. Хотя может быть и не всегда очевидным является для нас, как Церковь превосполненна дарами Святого Духа, но это именно так. И самое главное – это зафиксировано в богослужебных песнопениях сегодняшнего дня, когда особо вспоминается Дух Святой», - отметил епископ.

«Современными богословами принято говорить о существовании двух аспектов Церкви: аспекта христологического и аспекта пневматологического. Христологический аспект указывает на то, что основателем Церкви, Её Главой является Господь наш Иисус Христос. У апостола Павла даже содержится определение Церкви как Тела Христова, но днем основания Церкви является день сошествия Святого Духа, и приводимся мы в Церковь благодатью Святого Духа и все совершается Духом Святым и нас просвещает Дух Святой. Соответственно отдельно устанавливая праздник, посвященный Духу Святому, Церковь как бы еще раз напоминает, что и Дух Святой является той ипостасью, которая ведет нас к обожествлению. Мы получили спасение по воли Бога Отца, исполненного Сыном, но завершающего и освящающего нас Святым Духом», - рассказал ректор КДАиС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Троица, Пятидесятница
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