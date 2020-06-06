Митрополит Онуфрий: Печать Святой Троицы лежит на каждом из нас

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15:23
Правительство Беларуси отправлено в отставку
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14:21
Трамп снова выступил за Россию в G7: легче договориться о ядерном пакте
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17:58
От коронавируса в мире выздоровели более трех миллионов человек
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17:19
В Италии - всплеск новых случаев COVID-19
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16:48
Ученые обнаружили, где на планете самый чистый воздух
- 15:23
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14:12
Детали новой программы Stand-By для Украины еще обсуждают – МВФ
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11:16
Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%
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14:52
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд
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13:50
Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём
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12:18
Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах
- 14:12
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
- 09:33