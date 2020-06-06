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В РПЦ встревожены возможным превращением собора Святой Софии в мечеть

06.06.2020 / 15:21
В РПЦ прокомментировали возможное превращение Собора Святой Софии в мечеть

Поручение президента Турции Тайипа Эрдогана проработать вопрос о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть вызывает у Русской Православной Церкви тревогу.

Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Информация о возможном изменении нынешнего статуса Святой Софии появляется чуть ли не ежегодно.

Распространенная сегодня информация о поручении президента Эрдогана проработать вопрос о превращении храма Святой Софии из музея в мечеть вызывает тревогу. В нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряженность в отношения между людьми разных национальностей и религий», - сказал он.

У российских верующих к собору, в котором, по преданию, была крещена равноапостольная княгиня Ольга, особое отношение, напомнил митрополит.

«Сейчас наши верующие, приезжая в Стамбул, непременно стараются посетить это место, оживить связанные с ним священные воспоминания. Любые же слухи о том, что данный исторический памятник изменит свой статус и паломничество туда станет невозможным, у миллионов людей вызывают тревогу и озабоченность. Лучшим способом исключения таких слухов является отсутствие почвы для их появления», - полагает митрополит Иларион.

Он также отметил, что решение об изменении того или иного памятника из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, куда собор включили в 1985 году, принимает исполком организации.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, собор святой Софии
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