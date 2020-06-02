В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Лавры, очередной номер журнала «Печерский Благовестник» посвящен празднику Пятидесятницы - Дню Святой Троицы.

В него вошли интервью с Прдестоятелем УПЦ Блаженнейшийм Митрополитом Онуфрием, статьи наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, а также насельников монастыря, сотрудников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, современных богословов.



Также в номере можно найти новости Лавры, подробные жития Киево-Печерских святых, редкие фотографии обители и многое другое.



Приобрести «Печерский Благовестник» можно во всех церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в интернет-магазине lavra.com.