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В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице

02.06.2020 / 17:28
В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице
Печерский Благовестник Источник: Центр информации УПЦ
В Киево-Печерской лавре издали к Троице журнал

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Лавры, очередной номер журнала «Печерский Благовестник» посвящен празднику Пятидесятницы - Дню Святой Троицы.

В него вошли интервью с Прдестоятелем УПЦ Блаженнейшийм Митрополитом Онуфрием, статьи наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, а также насельников монастыря, сотрудников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, современных богословов.

Также в номере можно найти новости Лавры, подробные жития Киево-Печерских святых, редкие фотографии обители и многое другое.

Приобрести «Печерский Благовестник» можно во всех церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в интернет-магазине lavra.com.

Источник: Inpress.ua
журнал, УПЦ, Троица, Печерский Благовестник
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