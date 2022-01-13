Войти | Зарегистрироваться
12:56

четверг,
13 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе УПЦ передала гуманитарную помощь для 200 нуждающихся

13.01.2022 / 11:50
В Одессе УПЦ передала гуманитарную помощь для 200 нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманитарный центр УПЦ в Одессе передал продуктовые наборы и оказал материальную помощь обратившимся в епархию нуждающимся

В Одессе Гуманитарный центр Украинской Православной Церкви передал продуктовые наборы и материальную помощь нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, благотворительная акция проводилась по благословению митрополита Агафангела, который лично рассматривает все обращения нуждающихся.

Гуманитарный центр УПЦ в Одессе передал продуктовые наборы и оказал материальную помощь обратившимся в епархию нуждающимся.

«Вновь состоялся акт благотворительной помощи людям, обратившимся к Православной Церкви – последней надежде для многих в это непростое время. Более 200 человек сегодня получили необходимую помощь», – отметили в пресс-службе епархии.

Гуманитарный центр Одесской епархии располагается на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия. Он действует с мая 2014 года и за последние 7 лет помог 50 тысячам нуждающихся.

Как сообщалось ранее, в Одессе Молодежный отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви провел Рождественский флешмоб в общественном транспорте.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.