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Европа может максимально ограничить украинцам въезд из-за низких темпов вакцинации - Ткаченко

22.10.2021 / 14:52
Вследствие низких темпов вакцинации в Украине Европа может максимально ограничить въезд для украинских туристов.

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

"Еще одна сторона вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от ковида - туризм. Во времена пандемии - это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживающих соответствующий уровень вакцинации", - написал Ткаченко.

Он отметил, что европейские показатели вакцинации - около 70%, в ОАЭ вакцинировано практически все население - 98%, а вот в Украине эта цифра - 18%, что очень мало.

"Как к нам как к туристам будут относиться страны с высоким уровнем вакцинации? Помните, в феврале 2020-го года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы... Конечно, европейцы украинских туристов камнями забрасывать не будут. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации нам могут максимально ограничить въезд", - отметил министр.

По его словам, ограничения будут продолжаться, пока Украина не достигнет хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации. "И здесь уже актуальной становится фраза: «Европа начинается с тебя!» Поэтому, друзья, вакцинируйтесь. Европа начинается с вас!", - добавил Ткаченко.

Источник

информация, Европа, Ткаченко
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