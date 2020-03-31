Патриарх Кирилл объедет Москву с иконой Богородицы, перед которой молился Серафим Саровский

Патриарх Кирилл 3 апреля объедет вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, с молитвой об избавлении от коронавируса.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции с 16.00 по московскому времени в пятницу, 3 апреля», - сообщили на сайте Московской Патриархии.

*** Икона Божией Матери «Умиление» - келейный образ преподобного Серафима Саровского. Икона была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей». Чудотворный образ находился в его монастырской келье, именно перед этой иконой святой отошел ко Господу 2 (14) января 1833 года.

В письменных воспоминаниях современников святого Серафима образ упоминается в описаниях последнего периода его жизни, когда, выйдя в 1815 году из затвора, он стал принимать в своей келье всех искавших беседы и поучения. После совместной покаянной молитвы и благословения, святой Серафим обыкновенно крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой.

В июне 1991 года икона была передана Святейшему Патриарху Алексию II. В наше время она постоянно находится в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке. Один раз в год - в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (празднуется в 5 субботу Великого поста) - Серафимо-Дивеевскую икону «Умиление» выносят для всеобщего поклонения в Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Москва).