Войти | Зарегистрироваться
21:12

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к пластическим операциям

31.03.2020 / 20:39
Митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к пластическим операциям
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В случае с современными тенденциями и стремлениями некоторых делать пластические операции, чтобы быть похожими на своих кумиров, священнику необходимо разобраться в мотивации человека пойти на оперативное вмешательство и дать подходящий для конкретной ситуации совет

Церковь допускает проведение пластических операций только в том случае, когда хирургическое вмешательство необходимо для здоровья человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Необходимо понять, чем мотивировано это желание. Пластическая хирургия допустима в том случае, если человек родился с какими-то дефектами или получил их после рождения, и незначительное хирургическое вмешательство может помочь ему теснее войти в жизнь социума», - отметил митрополит Антоний.

Однако, по его мнению, в случае с современными тенденциями и стремлениями некоторых делать пластические операции, чтобы быть похожими на своих кумиров, священнику необходимо разобраться в мотивации человека пойти на оперативное вмешательство и дать подходящий для конкретной ситуации совет.

«Мы всегда должны понимать, что любое проявление внешнего характера выражает наше внутреннее состояние. И поэтому, что бы мы не делали, как бы не выражали свое желание быть красивыми, у нас всегда есть внутреннее измерение морального характера, христианских принципов. И это должно всегда быть для нас важным аспектом в наших внешних проявлениях», - заключил митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.