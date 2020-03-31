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В Запорожье УПЦ организовала бесплатный проезд медиков

31.03.2020 / 19:15
В Запорожье УПЦ организовала бесплатный проезд медиков
Медики Источник: Центр информации УПЦ
Все расходы на приобретение топлива оплачивает Запорожская епархия

В Запорожье духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви организовали бесплатный проезд для медиков на работу и обратно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

«Наши прихожане организовали подвоз сотрудников с Бабурки в городскую больницу №5. В среднем ежедневно маршрут туда и назад составляет около 100 км», - сообщил митрополит Лука.

Все расходы на приобретение топлива оплачивает Запорожская епархия.

Как сообщалось ранее, в ходе благотворительного марафона «Любовь милосердствует» владыка Лука передал в дар областной инфекционной больнице Запорожья два шприцевых насоса стоимостью 40 тыс грн.

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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