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Администрация Трампа готова начать передачу дел Байдену

25.11.2020 / 11:47
Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

Об этом сообщают Reuters, Трамп в Twitter

Отмечается, что после нескольких недель оспаривания результатов, действующий президент США Дональд Трамп все же разрешил чиновникам Администрации общих служб во главе с Эмили Мерфи начать процесс передачи власти.

Байден получает доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя выборов.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи с Администрации общих служб за ее преданность нашей стране ... Мы продолжим нашу борьбу, и я верю, что мы победим!

Тем не менее, в интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо по первоочередным протоколам, и посоветовал своей команде сделать то же", – написал Трамп в Twitter.

Соответствующий шаг означает, что у Байдена появится федеральный офис и средства на тот период, пока он официально не займет пост президента. Кроме того, ему также дадут доступ к отчетам по нацбезопасности, которые получает Трамп.

Напомним: избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах и заявляет о якобы фальсификации - впрочем, не приводя убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.

Источник

США, выборы, Байден, Трамп
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