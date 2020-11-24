Войти | Зарегистрироваться
17:31

вторник,
24 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Еще одна вакцина от COVID-19 может быть эффективной на 90%

24.11.2020 / 17:19
Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca показала эффективность в 90% во время финальных испытаний при условии меньшей дозировки.

 

Об этом сообщает The Guardian.

Финальное испытание вакцины показало защиту от вируса до 90% при условии меньшего дозирования первой из двух инъекций.

Ученые говорят, что результаты британской вакцины нельзя сравнивать с испытаниями Pfizer и Moderna, ведь в отличие от них исследования AstraZeneca включало также людей, имевших средний и тяжелый ход болезни на момент испытания.

Эффективность введения низкой дозы первой из двух инъекций ученые на данный момент объясняют тем, что это может "включать" иммунную систему и приводить к мощной иммунной реакции как следствие.

Предыдущие испытания, где использовали два полноценных дозирования вакцины, показали эффективность в 62%.

Новая вакцина также имеет серьезные преимущества. Она не требует сверхнизких температур транспортировки и имеет значительно более низкую цену.

Так, цена дозы установлена на уровне 3 фунтов стерлингов, то есть около 74 гривен, за две инъекции - 148 гривен.

4 миллиона вакцин уже изготовили, однако до получения лицензии она не может использоваться.

Великобритания уже сделала заказ на 100 миллионов доз, также ожидает поставки 45 миллионов от Pfizer / BioNTech и Moderna весной. Этих вакцин хватит на прививку большинства населения страны.

Напомним: ранее исследования американской компании Moderna Inc показали результаты в 94,5% эффективности разработанной вакцины от COVID-19.

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущей вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований.

Источник

коронавирус, вакцина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.