Еще одна вакцина от COVID-19 может быть эффективной на 90%

Об этом сообщает The Guardian.

Финальное испытание вакцины показало защиту от вируса до 90% при условии меньшего дозирования первой из двух инъекций.

Ученые говорят, что результаты британской вакцины нельзя сравнивать с испытаниями Pfizer и Moderna, ведь в отличие от них исследования AstraZeneca включало также людей, имевших средний и тяжелый ход болезни на момент испытания.

Эффективность введения низкой дозы первой из двух инъекций ученые на данный момент объясняют тем, что это может "включать" иммунную систему и приводить к мощной иммунной реакции как следствие.

Предыдущие испытания, где использовали два полноценных дозирования вакцины, показали эффективность в 62%.

Новая вакцина также имеет серьезные преимущества. Она не требует сверхнизких температур транспортировки и имеет значительно более низкую цену.

Так, цена дозы установлена на уровне 3 фунтов стерлингов, то есть около 74 гривен, за две инъекции - 148 гривен.

4 миллиона вакцин уже изготовили, однако до получения лицензии она не может использоваться.

Великобритания уже сделала заказ на 100 миллионов доз, также ожидает поставки 45 миллионов от Pfizer / BioNTech и Moderna весной. Этих вакцин хватит на прививку большинства населения страны.

Напомним: ранее исследования американской компании Moderna Inc показали результаты в 94,5% эффективности разработанной вакцины от COVID-19.

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущей вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований.

Источник