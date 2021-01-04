Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина

Об этом сообщает Reuters

Кроме вакцины AstraZeneca эксперты одобрили еще один препарат производства государственного института, известный как COVAXIN. О результатах клинических испытаний которого мало что известно.

Как утверждают в индийском правительстве, соответствующее решение открывает путь к масштабной кампании по иммунизации страны.

В то же время, финальное решение по этим двум вакцинам должен принять глава Центральной организации по контролю за стандартами лекарств. Однако ожидается, что этот процесс будет чисто формальным, поскольку вакцина нужна срочно.

Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса. В то же время известно, что этот препарат Европейское агентство по лекарственным средствам в январе вряд ли рекомендует к использованию.

В Центре общественного здоровья заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.

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