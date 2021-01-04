Войти | Зарегистрироваться
13:11

понедельник,
04 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина

04.01.2021 / 12:22
Индийский регулятор лекарственных средств рекомендовал для использования вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters

Кроме вакцины AstraZeneca эксперты одобрили еще один препарат производства государственного института, известный как COVAXIN. О результатах клинических испытаний которого мало что известно.

Как утверждают в индийском правительстве, соответствующее решение открывает путь к масштабной кампании по иммунизации страны.

В то же время, финальное решение по этим двум вакцинам должен принять глава Центральной организации по контролю за стандартами лекарств. Однако ожидается, что этот процесс будет чисто формальным, поскольку вакцина нужна срочно.

Напомним: министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса. В то же время известно, что этот препарат Европейское агентство по лекарственным средствам в январе вряд ли рекомендует к использованию.

В Центре общественного здоровья заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.

Источник

коронавирус, вакцина, Индия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 января
2 января
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.