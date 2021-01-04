Германия продлит жесткий карантин

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что продление локдауна, ныне рассчитанного до 10 января, состоится во вторник, по итогу совещания канцлера Ангелы Меркель и представителей регионов. Еще 2 января о необходимости продлить локдаун договорились руководители всех 16 федеральных земель Германии.

Пока непонятно, на какой срок будет продлен жесткий карантин. Представители земель с худшей статистикой призывают к продлению на три недели, а с лучшей - на две.

Необходимость продления локдауна связана со статистикой заболеваемости, которая, несмотря на введение ужесточенных мер перед Рождеством, остается на высоком уровне. 30 декабря зафиксировали 28,5 тысяч новых случаев заражения, а по итогу субботы, 2 января - 11 тысяч.

Ранее 3 января стало известно, что в Украине пока не рассматривают возможность отмены жесткого карантина в январе, несмотря на текущую статистику заболеваемости.

Также сообщалось, что в Греции до 11 января продлили и ужесточили карантин из-за коронавируса. С 6:00 воскресенья, 3 января, до 6:00 11 января приостановили все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества.

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