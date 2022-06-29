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В Германии и Бельгии УПЦ открыла новые приходы

29.06.2022 / 13:45
В Германии и Бельгии УПЦ открыла новые приходы
Источник: Центр информации УПЦ
Заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич посетил украинскую православную общину в Лейпциге и совершил Божественную литургию

В Лейпциге (Германия) и Брюсселе (Бельгия) Украинская Православная Церковь открыла новые общины для окормления украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич посетил украинскую православную общину в Лейпциге и совершил Божественную литургию.

«Община была создана нашими соотечественниками, которые были вынуждены выехать из Украины в результате российско-украинской войны, еще два месяца назад. Богослужения в новообразованной общине начались со Дня Святой Пасхи в 2022 году», - рассказали в Отделе внешних церковных связей УПЦ.

В праздник Собора всех святых, в земле нашей просиявших, протоиерей Николай Данилевич возглавил в новосозданной общине УПЦ в Германии Божественную литургию.

Опекает новую украинскую православную общину клирик УПЦ священник Максим Бойчура, и совершает регулярные богослужения по адресу: Ruckmardofter Straße 13, Leipzig.

В столице Бельгии приход УПЦ начнет свою деятельность 10 июля.

Литургии в Брюсселе будут совершаться два раза в неделю. По субботам служба будет начинаться в 09.00 часов по адресу Rue Baron Guillaume van Hamme 33, 1180 Uccle, а по воскресеньям - в 08.00 часов по адресу Avenue Norbert Gilles 67, 1070, Anderlecht.

Паству УПЦ в Брюсселе по благословению Предстоятеля будет окормлять клирик Киевской епархии протоиерей Димитрий Попеску.

Источник: Inpress.ua
Германия, Бельгия, УПЦ
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