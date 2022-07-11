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В Бельгии УПЦ открыла новые приходы

10.07.2022 / 20:45
В Бельгии УПЦ открыла новые приходы
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священники будут служить литургии в Брюсселе, Антверпене и Левене

В Бельгии Украинская Православная Церковь открыла новые общины для окормления украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу УПЦ в Бельгии, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священники будут служить литургии в Брюсселе, Антверпене и Левене.

«Рады сообщить, что нам удалось договориться о выделении отдельных помещений в Бельгии для проведения богослужений. Священники Украинской Православной Церкви регулярно будут служить литургии в Брюсселе, Антверпене, а вскоре и в Левене», – сказано в сообщении.

Литургии в Брюсселе будут совершаться два раза в неделю. По субботам служба будет начинаться в 09.00 по адресу Rue Baron Guillaume van Hamme 33, 1180 Uccle, а по воскресеньям – в 08.00 по адресу Avenue Norbert Gilles 67, 1070, Anderlecht.

Паству УПЦ в Брюсселе по благословению Предстоятеля УПЦ окормляет клирик Киевской епархии протоиерей Димитрий Попеску.

Контакты протоиерея Димитрия: телефон: +32475311372; +380976231314(WhatsApp, Viber); email: [email protected]

В Антверпене начало литургии в 09.00 по адресу: Sint-Hubertusstraat 12, 2600 Antwerpen. Окормляет паству УПЦ священник Вадим Паевский. Контакты: +32-456-539-097.

Источник: Inpress.ua
Бельгия, УПЦ
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