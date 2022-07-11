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В УПЦ рассказали о чудотворной иконе Богородицы на Ровенщине, от которой происходят исцеления

10.07.2022 / 18:50
В УПЦ рассказали о чудотворной иконе Богородицы на Ровенщине, от которой происходят исцеления
Источник: Центр информации УПЦ
Чудотворная икона в Онишковцах – подарок преподобного Амфилохия Почаевского

На Ровенщине в скиту святой праведной Анны в Онишковцах происходят исцеления от Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, чудотворная икона в Онишковцах – подарок преподобного Амфилохия Почаевского.

В обитель старую икону Тихвинской Божьей Матери передала бабушка Мария с хутора Олексюки Тернопольской области.

«Икона очень памятная, потому что это подарок преподобного Амфилохия Почаевского бабушке Марии. Икона была черная, но однажды бабушка увидела искры и свет, которые шли от иконы, так старенькая литография стала обновляться», – рассказала старшая сестра Рахиль (Гаврилюк).

Бабушка Мария положила икону на стол, обложила цветами, вышитыми полотенцами и стала молиться каждый день. Затем к иконе стали приходить люди и молиться.

«Первое чудо по молитвам к Тихвинской иконе Божьей Матери случилось у одной девушке, которая должна была выйти замуж. Девушка пришла к бабушке и рассказала о своей беде, у нее на руках было много бородавок, девушка волновалась, что даже обручальное кольцо не сможет одеть. Бабушка Мария сказала – помолись иконе. Девушка помолилась, а на утро на руке не увидела ни одной бородавки», – продолжила сестра Рахиль.

Когда бабушке Марии было 90 лет, и она почувствовала, что скоро умрет, позвала сестер из скита святой праведной Анны и передала икону в обитель.

Отмечается, что с тех пор Тихвинская икона обновилась еще больше, к ней, по рассказам сестер, приходят много людей с разными проблемами, Матерь Божия помогает каждому.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенская епархия, икона Богородицы
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