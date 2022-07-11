Епископ УПЦ напомнил о недопустимости легализации однополовых браков в Украине

Украинская Православная Церковь неоднократно подчеркивала недопустимость, нецелесообразность и невозможность для украинского народа всех «ценностей», пропагандируемых сторонниками ЛГБТ-сообществ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Вновь в публичном пространстве всплыла тема, которая однозначно внесет раскол в украинское общество. Несколько дней назад на сайте Президента Украины появилась петиция относительно легализации однополых браков, которая меньше чем через неделю набрала необходимое для рассмотрения главой Государства количество голосов – более 25 тысяч», - сказал епископ Виктор.

Владыка считает, что в условиях войны в стране вероятность принятия этого документа на законодательном уровне невелика.

«Однако постоянные попытки напоминания о себе со стороны представителей ЛГБТ-сообщества и их симпатиков призваны постепенно менять сознание украинцев относительно восприятия вещей, чуждых и неприемлемых для наших граждан. Расчет здесь прост: из-за повторения определенных нарративов притупить негативную реакцию и создать иллюзию нормальности соответствующего явления, которое еще вчера нормальным не было», - пояснил он.

Архиерей напомнил, что Украинская Православная Церковь, как и другие церкви и религиозные организации Украины, неоднократно подчеркивали недопустимость, нецелесообразность и невозможность для украинского народа всех «ценностей», пропагандируемых сторонниками ЛГБТ-сообществ.

«Под видом гендера или толерантности нам пытаются навязать нормы морали и поведения, которые противоречат христианскому учению и приводят к серьезным мировоззренческим проблемам в обществе. Украина и украинский народ нуждаются в единстве, которое можно достичь только на основе общих извечных традиционных ценностей для нашего общества», - отметил иерарх УПЦ.

В завершении епископ Виктор отметил, что нужно делать все возможное и невозможное, чтобы не прогневить Бога, потому что войну развязывают поврежденные грехом люди, а мир и прекращение кровопролития дарит только Господь.