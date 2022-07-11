На Киевщине освятили новый храм УПЦ

На Киевщине в селе Таценки освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу архиепископ Ионы (Черепанова), архиерей совершил чин великого освящения храма.

После освящения в храме совершили первую Божественную литургию.

Во время богослужения были вознесены сугубые просьбы и молитва о прекращении войны и мир в Украине.

Храм начали возводить еще в 2008 году – настоятель протоирей Иоанн Губылит и его маленькая община 12 лет искали благодетелей и по копейке собирали средства для строительства.

Как сообщалось ранее, в Житомире митрополит Никодим освятили нижний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.