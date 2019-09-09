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В Киевской области появился новый храм УПЦ

09.09.2019 / 15:08
В Киевской области появился новый храм УПЦ
Освятили памятник / Бориспольская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
По окончании богослужения владыка Антоний поздравил архимандрита Варлаама и прихожан с воскресным днем и освящением храма

В Киевской области в селе Гусинцы, 8 сентября, в день праздника Владимирской иконы Богородицы, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение храма в честь святителя Николая чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, ему сослужили епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, епископ Згуровский Амвросий и гости в священном сане.

По окончании богослужения владыка Антоний поздравил архимандрита Варлаама и прихожан с воскресным днем и освящением храма.

Источник: Inpress.ua
Киевская область, УПЦ
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