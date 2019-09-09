Начальника Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве

Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины, Государственное бюро расследований

Военная прокуратура Центрального региона совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в г. Киеве, и Департаментом защиты экономики Нацполиции задержали "на горячем" начальника Полтавской таможни ГФС Украины при получении взятки. Предмет преступления изъят.

Дословно прокуратура: Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможенный автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни.

7 сентября вымогатель в Киеве получил «вознаграждение» за 10 оформленных контейнеров - 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления. После чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Готовится ходатайство об уведомлении задержанному о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц) и ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранения от занимаемой должности.

В то же время ГБР сообщает, что топ-чиновники Полтавской таможни систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей.

Дословно ГБР: В преступную группу, возможно, входили начальник Полтавской таможни ГФС Украины, его первый заместитель, начальник таможенного поста «Полтава», начальник управления администрирования таможенных платежей и инспекторы таможни.

По предварительной информации, должностные лица таможни организовали схему систематического вымогательства неправомерной выгоды от предпринимателей.

За деньги они обещали: не создавать помех при растаможивании товаров; организовать ускоренную процедуру растаможивания товаров; определить минимально необходимые ставки пошлины, отметив для этого нужные коды классификации товара.

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