Данилюк об Укроборонпроме: будет серьезная оптимизация со сменой акционера

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью Радио Свобода.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", - заявил Данилюк.

Он также добавил, что это решение уже "утвердили", и подчеркнул, что предприятие ждет оптимизация.

"Сейчас назначен новый руководитель, он формирует новую команду, которая понимает, как наладить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства", - добавил Данилюк.

Он также подчеркнул, что наиболее правильной моделью является формат холдинга с четко продуманной системой управления.

Напомним, 25 февраля в программе "Наші гроші" была озвучена информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.

Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он также обратился с просьбой на время проверки изложенных в расследовании фактов приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, которую поддержал и пятый президент Петр Порошенко.

Впоследствии Укроборонпром сообщил, что директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко также были отстранены от должностей.

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал иск в суд на журналистов проекта Bihus.Info Дениса Бигуса и Лесю Иванову.

Верховная Рада поручила Временной следственной комиссии по расследованию коррупции в армии изучить в кратчайшие сроки обнародованные факты о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц.

Президент Порошенко 4 марта подписал указ об освобождении Олега Гладковского от должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Впоследствии вышла очередная серия журналистских расследований "Наші гроші", посвященная злоупотреблениям в Укроборонпроме при проведении капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика.

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