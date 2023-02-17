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Центр досліджень: росія була вимушена модифікувати ракети Х-101 через проблеми з наведенням

17.02.2023 / 11:27
росія зіткнулася з проблемою точності наведення удару крилатими ракетами Х-101, тому була вимушена їх модифікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковника Микола Данилюка.

За його словами, російські пропагандисти не втомлюються хизуватися тактико-технічними характеристиками ракети Х-101. Проте росія вимушена швидкими темпами модернізувати таку "високоточну" зброю.

"Крилата ракета Х-101 продемонструвала обмежені можливості прориву системи ППО. Фрагмент крилатої ракети Х-101 нової серії було знайдено поблизу села Малютянка Київської області. На ньому чітко видно модернізовану оптико-електронну систему наведення", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що ця модифікація з’явилася ще наприкінці осені. Так, це свідчить про те, що вже в той період у рф почалися проблеми з наведенням.

Данилюк пояснив, що принциповою відмінністю модернізованої оптико-електронної системи наведення у ракети Х-101 нового покоління є наявність трьох нерухомих об’єктивів.

"У старій оптико-електронній системі був один об’єктив, встановлений на поворотний механізм з кутами нахилу до 10 градусів. За задумом агресора, модифікація повинна підвищити точність наведення ракети на ціль. Окрім цього, змін зазнала електронно-обчислювальна машина типу БАГЕТ-62-04. Варто зауважити, що дана складова крилатої ракети Х-101 є прямим доказом залежності російського ВПК від іноземних компонентів", - сказав він.

Полковник також зазначив, що країна-агресор змогла замінити частину мікросхем та чіпів даної ЕОМ на чіпи інших виробників. За його словами, це не говорить про неефективність санкцій.

Навпаки, якби не жорсткі обмеження, рф взагалі б не мала проблем із поповненням запасів крилатих ракет і постійно завдавала б масованих ударів по Україні, як це було у перші місяці повномасштабної війни.

Данилюк, Генштаб ЗСУ
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