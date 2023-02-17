Центр досліджень: росія була вимушена модифікувати ракети Х-101 через проблеми з наведенням

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Google: москва використовує весь спектр інформаційних операцій проти України та Європи
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Шольц відвідає Вашингтон та проведе переговори з Байденом
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Bloomberg: росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій
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Марк Міллі: росія веде війну на виснаження
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Євросоюз додав росію до сірого списку податкових юрисдикцій
- 18:30
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18:30
ВС прийняв рішення, яке робить неможливим повернення ПриватБанку колишнім власникам
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17:28
Україна стурбована деструктивними діями рф, які призводять до затримки роботи зернового коридору
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14:28
НБУ закликає ЄЦБ сприяти припиненню роботи європейських банківських груп на ринку рф
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Україна сподівається на прогрес за новою кредитною угодою з МВФ
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З 1 лютого деякі військовослужбовці та силовики втратили додаткову місячну виплату в 30 тисяч грн
- 18:30
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ТОП-5 сережек, которые должны быть у каждой женщины16.02.2023 / 20:56Создание гардероба для ювелирных украшений - это непрерывный процесс на всю жизнь, который должен быть медленным и неуклонным. Точно так же, как и в вашем шкафу, вам понадобятся основные элементы в каждой категории украшений. Если говорить о сережках, то несмотря на обилие их видов, в шкатулке достаточно иметь пять основных вариантов.
Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди
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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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