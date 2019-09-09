В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре, 8 сентября, по окончании вечернего богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг обители с мощами преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Почаевской лавры, крестный ход возглавил наместник обители митрополит Почаевский Владимир в сослужении представителей епископата и духовенства.

Также участие в крестном ходе приняли братия лавры и Свято-Духовского скита, воспитанники Почаевской духовной семинарии и множество верующих, которые прибыли на празднование дня памяти преподобного Иова. Участниками крестного хода также были паломники, которые прибыли в лавру с 13 окрестных сел.

После окончания крестного хода в Преображенском соборе наместник обители обратился со словом приветствия к верующим.

В понедельник, 9 сентября в 17.00, состоится Всенощное бдение в Преображенском соборе. Во время чтения канона на утрене все желающие смогут поклониться святым мощам и будут помазаны освященным елеем.

В день праздника обретения мощей преподобного Иова, 10 сентября, в 05.00 – Часы. Ранняя литургия (Преображенский собор); 09.00 – Часы. Поздняя литургия в этом же соборе. По окончанию поздней литургии состоится крестный ход по территории обители, во время которого мощи преподобного Иова будут отнесены в Пещерный храм, где они постоянно почивают; 17.00 – чтение кафизм, 9-й час и малая вечерня (Успенский собор); 18.00 – всенощное бдение в этом же соборе.

11 сентября в Почаевской лавре будут праздновать Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а 12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. Ранняя литургия в эти дни пройдет в Троицком соборе, в 06.00, поздняя – в Успенском, в 09.00. В среду вечером в Успенском соборе будет отслужено всенощное бдение.