Волкер призвал продолжать обмен заключенными

Об этом свидетельствует Твиттер специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Прямая речь: "Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".

Напомним: 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

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