Матиос рассказал, кого передали России во время обмена

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-военный прокурор Анатолий Матиос.

Всего прокуратура осуществляла процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в отношении 13 из 35 переданных России лиц.

Из этих 13 человек трое – россияне, остальные – граждане Украины.

10 человек уже получили приговоры судов, обвинительные акты еще троих продолжают рассматриваться. Им суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Алексей Седиков, гражданин РФ, осужден за участие в террористической организации ЛНР, в боевых действиях против военнослужащих ВСУ к 11 годам лишения свободы. Помилован.

Денис Сидоров, гражданин РФ, осужден за участие в составе террористической организации ДНР, в боевых действиях против подразделений сил АТО к 11 годам лишения свободы. Помилован.

Виктор Агеев, гражданин РФ, осужден за участие в террористической организации ЛНР и незаконное обращение с огнестрельным оружием к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Помилован.

Александр Баранов, гражданин Украины, который, будучи военнослужащим украинской армии, совершил госизмену и дезертирство, осужден к 13 годам лишения свободы. Помилован.

Максим Одинцов, гражданин Украины, совершил госизмену и дезертирство, осужден к 13 годам лишения свободы. Помилован.

Юлия Просолова, гражданка Украины, осуждена за совершение террористического акта в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки СБУ Хараберюш А.И., к 12 годам лишения свободы. Помилована.

Станислав Ежов, гражданин Украины, переводчик премьер-министра, осужден за совершение госизмены к лишению свободы сроком 3 года, который он отбыл находясь под стражей.

Андрей Васьковский, гражданин Украины, бывший сотрудник контрразведки СБУ, осужден за совершение госизмены к лишению свободы сроком на 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей.

Юрий Ломако, гражданин Украины, осужденный за госизмену (передавал сведения военного характера) к 5 годам лишения свободы. Помилован.

Сергей Лазарев, гражданин Украины, осужденный за госизмену (передавал РФ сведения в сфере обороны) к 4 годам лишения свободы. Помилован.

Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, обвиняется в совершении госизмены и содействии деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Виктор Федоров, гражданин Украины, обвиняется в госзмене и содействии деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Олег Хоменко, гражданин Украины, обвиняется в совершении госизмены и дезертирстве. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Также, по его словам, вопросами других лиц, в том числе Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК.

Напомним, в субботу, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ соотечественников и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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