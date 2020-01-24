Зеленский: готовим новый обмен по двум спискам

Об этом сообщает сайт Офиса президента со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме.

Прямая речь: "Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России".

Напомним: 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

29 декабря 2019 года в рамках обмена с группировками "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия, из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал оккупантам Донбасса 124 человека.

31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, договорились о согласовании списков для освобождения преследуемых Россией крымчан, а также россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Сообщалось, что новый обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

3 января 2020 года представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

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