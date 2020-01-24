Войти | Зарегистрироваться
09:51

пятница,
24 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: готовим новый обмен по двум спискам

24.01.2020 / 09:42
Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает сайт Офиса президента со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме.

Прямая речь: "Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России".

Напомним: 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

29 декабря 2019 года в рамках обмена с группировками "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия, из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал оккупантам Донбасса 124 человека.

31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, договорились о согласовании списков для освобождения преследуемых Россией крымчан, а также россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Сообщалось, что новый обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

3 января 2020 года представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

Источник 

обмен, обмен пленными, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 января
23 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.