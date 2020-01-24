Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

"В Украине 37 млн 289 тыс. человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг, 23 января, в Киеве.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

При этом, согласно полученным данным, детей в общей численности населения в Украине – 15,4%, или 5,756 млн чел., людей раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6%, или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1%, или 16,458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1%, или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

По данным электронной переписи, в Украине 20,9 млн человек женского и 17,28 млн - мужского населения.

Для электронной переписи использовались три метода: комбинированный метод оценки численности присутствующего населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также третий метод - реестровый.

"К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат… Максимальная разница между результатами – около 2,86%... Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точной погрешности, будем делать отдельные точечные исследования", – пояснил Дубилет.

Что касается дальнейших планов, то в феврале правительство планирует получить оценку численности присутствующего населения на уровне регионов и районов, в марте – оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе – оценку на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.

"Мы будем работать дальше, чтобы рапределить эту информацию по населенных пункам… Дальше – предоставим информацию по доходам", – отметил министр.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссия о проведении традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается.

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