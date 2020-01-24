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Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

24.01.2020 / 09:01
Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи
Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 млн человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс. человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг, 23 января, в Киеве.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

При этом, согласно полученным данным, детей в общей численности населения в Украине – 15,4%, или 5,756 млн чел., людей раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6%, или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1%, или 16,458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1%, или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

По данным электронной переписи, в Украине 20,9 млн человек женского и 17,28 млн - мужского населения.

Для электронной переписи использовались три метода: комбинированный метод оценки численности присутствующего населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также третий метод - реестровый.

"К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат… Максимальная разница между результатами – около 2,86%... Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точной погрешности, будем делать отдельные точечные исследования", – пояснил Дубилет.

Что касается дальнейших планов, то в феврале правительство планирует получить оценку численности присутствующего населения на уровне регионов и районов, в марте – оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе – оценку на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.

"Мы будем работать дальше, чтобы рапределить эту информацию по населенных пункам… Дальше – предоставим информацию по доходам", – отметил министр.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссия о проведении традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается.

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население, перепись населения, Дубилет
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