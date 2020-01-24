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Дубилет назвал три причины, из-за которых сократилось население

24.01.2020 / 14:52
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об этом свидетельствует комментарий Дубилета журналистам в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения".

По словам министра Кабмина, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

За последние 10 лет из Украины на заработки уехали почти 4 миллиона – и не вернулись.

Напомним: 23 января Дубилет сообщил, что на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 миллионов 289 тысяч граждан – это без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом.

1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В итоге, в правительстве собрали разные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда.

Через год-два Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

Полноценную перепись населения Украины – путем обхода и опроса населения – проводили в независимой Украине лишь раз, 5 декабря 2001 года. Тогда общая численность населения Украины составляла 48 миллионов 457 тысяч человек.

В начале девяностых в Украине насчитывали почти 52 миллиона жителей.

Вторую перепись населения откладывали 4 раза (с 2011 на 2012, 2013, 2016 и 2020 годы).

В 2020 году ее также решили не проводить путем обхода, мотивируя это дороговизной и тем, что люди не открывают двери незнакомым, а данных и так достаточно для подсчета численности населения.

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население, Дубилет, сокращение населения
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