Представители УПЦ приняли участие в праздновании Дня соборности Украины

В День соборности Украины, 22 января, епископат и духовенство разных епархий Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах, приуроченных к государственному празднику.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службы епархий.

В храмах УПЦ города Энергодар Запорожской области по просьбе руководства исполнительного комитета Энергодарского горсовета были совершены молебны.

«Соборность скрепляется уважением, любовью, верой, терпимостью между народами, населяющими нашу страну по обе стороны Днепра, от Востока и до Запада, с ее разновидностью культуры и традициями. Важнейшая роль - это мир и толерантность, уважение, исповедания веры единым сердцем и едиными устами. Вот что возвышает нас среди других стран и народностей», - отметил клирик Запорожской епархии во время проповеди.

В Днепре в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко приняло участие духовенство епархии во главе с митрополитом Днепропетровским и Павлоградским Иринеем и архиепископом Новомосковским Евлогием. В этот день во всех храмах Днепропетровской епархии прошли благодарственные молебны по случаю Дня соборности Украины.

Криворожский и Никопольский Ефрем принял участие в торжествах, которые прошли у памятника Тарасу Шевченко.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора в праздничном шествии с флагом Украины и торжественных мероприятиях приняли духовенство Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Священнослужители Харьковской епархии приняли участие в церемонии возложения цветов у памятника Тарасу Шевченко.

В Одессе в Академическом театре оперы и балета архиепископ Южненский Диодор принял участие в праздновании Дня соборности Украины.

В Луцке участие в торжествах проходили в зале Волынского драмтеатра имени Тараса Шевченко, в которых приняли участие клирики Волынской епархии УПЦ.

Секретарь Нежинского епархиального управления по приглашению департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации посетил концерт ко Дню соборности Украины, который состоялся в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ. Концертная программа состоялась при участии религиозных организаций и национально-культурных обществ области.