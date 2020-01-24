На Сумщине община УПЦ просит помощи в восстановлении сожженного храма

В Сумской области в селе Перемога община Украинской Православной Церкви просит помощи в восстановлении сожженного Свято-Михайловского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Фавор», верующие приобрели необходимые строительные материалы, но нуждаются в финансовой помощи для оплаты работ и стройтехники.

«По благословению местного владыки, храм возводит православная бригада во главе со священником. То есть, все делается с молитвой и без обычной на строительной площадке ругани», - подчеркнули в Фонде.

Чтобы продолжить строительство, общине необходимо собрать еще 22 тыс. грн.

Сделать пожертвование для Свято-Михайловской общины можно на карту Приватбанка настоятеля отца Владимира 5168 7554 4883 1129 (Карпенко Владимир).

Как сообщалось, храм сгорел при невыясненных обстоятельствах более трех лет назад. Пожар начался в первый день Великого поста.